РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 72 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 22 392 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 804 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 8 301 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 406 017 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.