РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Почти 3-километровая пробка образовалась на Симферопольском шоссе Подольска из-за ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 15:40 во вторник на Симферопольском шоссе у СНТ «Коллективный Сад №3» Подольска произошло ДТП. В результате отмечается пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Южного обхода.

Также заторы отмечаются на улицах проспект Ленина, Кирова, Большая Серпуховская. Помимо этого, пробка образовалась на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. Здесь отмечены дорожные работы.