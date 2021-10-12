РИАМО - 12 окт. В 2021 году экономика столицы Москвы успешно преодолела последствия кризиса прошлого года, который случился из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служа мэра и правительства Москвы.

Правительство города прогнозирует, что экономика продолжит восстановление. Также предполагается, что в городе сохранится высокая инвестиционная активность в 2022-2024 гг.

Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что по итогам этого года рост инвестиций составит около 5% с сохранением динамики роста.

После периодического подъема заболеваемости Covid-19 и введения ограничений столица не только компенсировала спад прошлого года, но и превзошла уровень 2019 года.

Пока что трудности остались в индустрии гостеприимства. Речь идет о гостиницах, отдыхе и развлечениях. Это обусловлено все еще действующими ограничениями на международные поездки и проведение массовых мероприятий.

В 2022-2024 года столичное правительство ожидает устойчивый рост экономики, инвестиций и доходов от трудовой деятельности. Больше всего росту поспособствуют городская промышленность, торговля, строительство, малый и средний бизнес.

Ожидается, что к концу года рост валового регионального продукта составит 4,2%. В 2022-2024 гг. этот рост прогнозируется на уровне 3%.

В городе сохранится высокая инвестиционная активность. За последние 5 лет рост инвестиций составил 73,7%. В этом общий объем инвестиций достигнет колоссальной суммы 3,9-4 трлн рублей (+4,8% к 2020 г.). В 2022-2024 гг. рост инвестиций составит 4,7%-5,4% в год. При этом за эти же годы рост производства обрабатывающих отраслей прогнозируется на уровне 4% ежегодно.

В отраслевой структуре инвестиций больше всего денег идет в развитие транспорта, жилищное и социально-культурное строительство, IT и связь, научную и техническую деятельность.

В 2017-2020 годы объемы производства обрабатывающих отраслей выросли на 36,4%. В этом году этот показатель составит около 10%. Тут драйверами роста стали машиностроение, производство продуктов питания, лекарств и медматериалов, выпуск нефтепродуктов.

Прогнозируется, что в следующие 3 года рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2,6-4% ежегодно.

Благодаря активному росту деловых сфер города уровень безработицы в 2021 году упал до уровня 0,5% экономически активного населения, при этом в 2022-2024 году этот показатель составит 0,4%. Также ожидается сохранение темпов инфляции на уровне ниже российских в среднем до 3,8% ежегодно в горизонте планирования.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>