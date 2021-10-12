РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Полицейские задержали ранее судимого уроженца Вологодской области, который подозревается в квартирной краже в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 32-летней местной жительницы о краже ювелирных изделий на сумму 230 тыс. рублей из квартиры на ул Беляева.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний ранее судимый уроженец Вологодской области, который являлся бывшим сожителем потерпевшей. Полицейскими установлено, что задержанный, имея ключ, проник в жилище и похитил имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».