РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В городском округе Мытищи идет модернизация водозаборного узла «Лесное», который расположен в поселке Пироговский по адресу: улица Тимирязева, владение 13, сообщается на сайте администрации горокруга.

ВЗУ модернизируют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы по обновлению сооружения пройдут в 2021 году за счет средств муниципального бюджета, объем финансирования составит порядка 8,6 млн рублей.

На данный момент проходят процедуры по заключению муниципального контракта. Срок завершения работ запланирован на 25 декабря 2021 года.