РИАМО - 12 окт. Московская область стала победителем четырех направлений конкурса «Торговля России», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В конкурсе «Торговля России» были предусмотрены 11 различных номинаций. В рамках этого ежегодного ключевого для торговой отрасли мероприятия были продемонстрированы достижения Подмосковья, и наш регион стал победителем в четырех номинациях», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Участниками конкурса стали администрации муниципалитетов и торговые предприятия. При отборе победителей учитывались условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, а также их востребованность.

Подмосковье стало победителем в следующих номинациях: «Лучший торговый фестиваль» - мероприятие «Сырная гонка», которая проводилась в Красногорске, «Лучший магазин» - «ТЕПLiTSA» из Сергиево-Посадского округа, «Лучший розничный рынок» - «О! Подворье» из Одинцовского округа, «Лучший торговый город» - Звенигород.

Основная задача конкурса «Торговля России» - выявление достижений и лучших практик торговли разных форматов в стране, а также популяризация передового отраслевого опыта.