РИАМО - 12 окт. Из-за приближающейся непогоды жителям Москвы напомнили, что нужно соблюдать осторожность на дорогах. Это касается автомобилистов и пешеходов, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

С 13 октября и до конца недели в городе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и усилением ветра. Температура воздуха в эти дни будет опускаться до 0…-1 градуса.

Водителям при такой погоде нужно быть предельно внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость передвижения, руководствуясь дорожными и погодными условиями.

Кроме того, нужно строго выполнять предписания дорожных знаков, заранее выезжать на работу, чтобы не попасть в пробки и заблаговременно проверять наличие омывающей жидкости и работоспособность щеток стеклоочистителя.