РИАМО - 12 окт. Лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» Олег Балаев отметил, что в рамках развития волонтерского центра «Зеленый регион» на деньги, полученные за победу в губернаторской премии «Мы рядом ради перемен», будут закуплены и высажены саженцы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Балаев с 2017 года возглавляет волонтерский центр Всероссийского общества охраны природы и является зампредседателя регионального отделения ВООП. Последние 5 лет он курирует мероприятия в сфере экологии и волонтерства в регионе. В частности, проводятся акции по очистке водоемов, субботники, посадки деревьев, экосплавы, плогинги.

На сегодняшний день в данную работу вовлечены свыше 600 добровольцев со всей области. Их силами за последний год убрано порядка 250 куб. м мусора, организовано более 130 экомероприятий, высажено свыше 12 тыс. саженцев в рамках проекта «Зеленый регион».

«Волонтерский центр создавался для того, чтобы объединить волонтеров-экологов, волонтеров, которые занимаются природоохранной деятельностью, просто неравнодушных к благополучию окружающей среды людей и обучать их основам добровольческой деятельности в сфере экологии – как правильно сажать деревья, как проводить экоуроки, как организовывать экосплавы и так далее», - пояснил Балаев.

Он уточнил, что пандемия внесла коррективы в работу волонтеров. В частности, в первую волну коронавируса добровольцы стали развозить продукты ветеранам, раздавать жителям маски, антисептик, развозили еду врачам, работающим в «красной зоне».

Деньги, полученные за победу в губернаторской премии, Балаев планирует потратить на развитие своего проекта, так как один из самых крупных проектов волонтерского центра «Зеленый регион» не имеет постоянного финансирования.

«Любая его активность зависит от премий, спонсорства или грантовой поддержки. Для нас полученные деньги означают лишь одно – больше деревьев будет посажено. Мы планируем закупить саженцы», - добавил лауреат

В этом году призовой фонд премии составил 80 млн рублей, а количество лауреатов – 500 человек. Они представили социально значимые проекты, которые реализуются в масштабах городских округов, городов и деревень Московской области.

Премия присуждается в регионе с 2013 года. За это время было принято свыше 250 тыс. заявок, а лауреатами стали 12,5 тыс. жителей Подмосковья.