РИАМО – 12 окт. Банк «Открытие» и центр поддержки экспорта «Моспром» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки и развития экспортного потенциала столичных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение было заключено на Международном экспортном форуме Buy in Moscow. Соглашение подписали заместитель президента — председателя правления, руководитель блока малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Надия Черкасова и генеральный директор центра поддержки экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.

«Долгосрочное соглашение о сотрудничестве с крупным банком было подписано нашим центром впервые. Ранее, в рамках обучающей программы для экспортеров и стратегических сессий, у нас были только временные общие проекты с российскими банками. Поэтому такой формат сотрудничества должен стать новым витком развития оказываемых мер поддержки нашим центром», — сказала Шувалова.

Она добавила, что и для банка «Открытие» это важное направление, так как кредитная организация активно работает с теми, кто занимается внешнеэкономической деятельностью в сегменте малого и среднего бизнеса. Клиентами «Моспрома» являются представители среднего и крупного предпринимательства.

Сейчас банк обслуживает порядка 10 тыс. экспортеров в сегменте малого и среднего предпринимательства. «Открытие» активно развивает продуктовую линейку для экспортеров и предоставляет классические и уникальные продукты и услуги для развития внешнеэкономической деятельности российских организаций.

Черкасова отметила, что клиенты, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, являются ключевым стратегическим фокусом банка. Была создана инфраструктура для удобной работы клиентов ВЭД, которая состоит из банковских и небанковских продуктов. Эта инфраструктура развивается. Взаимодействие с такими организациями, как «Моспром», является одним из важных шагов в этом направлении.

Международный экспортный форум Buy in Moscow прошел в столице 8 октября. Его организовал центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики города.