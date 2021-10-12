РИАМО – 12 окт. Банк «Открытие» и центр поддержки экспорта «Моспром» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки и развития экспортного потенциала столичных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение было заключено на Международном экспортном форуме Buy in Moscow. Соглашение подписали заместитель президента — председателя правления, руководитель блока малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Надия Черкасова и генеральный директор центра поддержки экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.
Она добавила, что и для банка «Открытие» это важное направление, так как кредитная организация активно работает с теми, кто занимается внешнеэкономической деятельностью в сегменте малого и среднего бизнеса. Клиентами «Моспрома» являются представители среднего и крупного предпринимательства.
Сейчас банк обслуживает порядка 10 тыс. экспортеров в сегменте малого и среднего предпринимательства. «Открытие» активно развивает продуктовую линейку для экспортеров и предоставляет классические и уникальные продукты и услуги для развития внешнеэкономической деятельности российских организаций.
Международный экспортный форум Buy in Moscow прошел в столице 8 октября. Его организовал центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики города.
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