РИАМО - 12 окт. Полиция допросила водителя Mercedes-Benz S500 Maybach Олега Цоя, который вез телеведущую Ксению Собчак в Сочи и попал в смертельное ДТП, сообщает Федеральное агентство новостей.

Резонансное ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае.

Согласно протоколу допроса, Цой попытался обогнать автобус и выехал на встречную полосу, при этом завершить маневр он не успел. В результате произошло лобовое столкновение с легковушкой Volkswagen, чья пассажирка погибла от тяжелых травм.

По словам Цоя, сама Собчак покинула место аварии спустя 7 минут вместе с помощниками и охраной.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Статья грозит максимальным наказанием в виде 5 лет лишения свободы.

Цой признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Опубликовано видео из аэропорта, куда прибыла Собчак после смертельного ДТП в Сочи>>