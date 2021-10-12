РИАМО - 12 окт. Из-за плановых работ на железной дороге на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресс», ряд рейсов отменят, сообщает пресс-служба перевозчика.

16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут отправляться по графику до 21:05 включительно. Следующий аэроэкспресс в аэропорт отправится в 22:05, остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21:17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.

17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево без изменений в расписании отправятся поезда в 4:52, 7:05, 9:35, 11:05, 12:10, 13:35, 15:05, с 17:05, 17:35, 18:05, в 20:05, 21:35. С 22:35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса.

Из аэропорта Шереметьево поезда отправятся в 5:24, 8:27, 9:37, 11:17, 12:32, 13:47, 15:47, 18:17, 20:17. С 21:47 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию каждые 30 минут.

Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро «Ховрино» и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22:40, из терминала D – в 23:15.

Экспрессы между терминалами В, С и Ховрино будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут курсировать между станицей «Ховрино» и терминалами В, С и D каждые 20 минут.