РИАМО - 12 окт. Среди граждан дальних зарубежных стан в брак в российской столице чаще всего вступают женихи из Нигерии, Турции и Афганистана и невесты из Вьетнама, Нигерии и Афганистана, сообщили РИАМО в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

В Москве созданы благоприятные условия для желающих зарегистрировать свой брак с иностранными гражданами. В городе можно заключить брак с гражданином другой страны в любом столичном ЗАГСе и на выездных площадках. Чаще браки заключаются с иностранными женихами, нежели с невестами. Среди зарегистрированных в Москве браков с гражданами дальнего зарубежья 78% иностранных женихов и 22% иностранных невест.

Среди иностранных женихов больше всего граждан Нигерии (133), Турции (114), Афганистана (99), Кубы (76), Вьетнама (71), Индии (68). Также, по сравнению с прошлым годом, увеличилось число женихов из Европы. В 2021 году заключили брак в России 51 гражданин Великобритании, 48 граждан из Сербии, 46 женихов из Германии, 44 – из Италии, 36 – из США, 31 – из Франции.

Гражданство популярных иностранных невест в Москве отличается от женихов. Чаще всего среди невест из дальнего зарубежья в 2021 году вступали в брак гражданки Вьетнама (81), Нигерии (38), Афганистана (26). Также много иностранных невест из Латвии (22), Китая (14), США (11), Кубы (10), Эстонии (10).

Дворец бракосочетания №4 долгое время был единственным ЗАГСом, где можно было заключить брак с иностранными гражданами. С 2016 года такая возможность появилась и в Шипиловском отделе ЗАГС, а с 2019 года – во всех отделах ЗАГС. Популярность дворца как международного осталась до сих пор, и после капитального ремонта он вновь стал любимцем среди иностранных граждан.

Во Дворце бракосочетания №4 есть возможность провести церемонию бракосочетания на русском и английском языках, не нарушая законодательство Российской Федерации. Подтверждение, что согласие на вступление в брак является взаимным и добровольным, жених и невеста должны озвучить на русском языке.

При заключении брака интернациональных пар жених или невеста могут не владеть высоким уровнем знания русского языка, кроме того, на церемонии могут быть иностранные гости, поэтому для молодоженов появилась возможность дублирования текста церемонии на английский язык.