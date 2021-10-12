РИАМО - 12 окт. В октябре самыми популярными датами для свадеб в Москве стали 02.10.21, 21.10.21, в ноябре – 06.11.21, 11.11.21 и 12.11.21, сообщили РИАМО в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

Московские молодожены традиционно заблаговременно подают заявления. На свадьбы в октябре-декабре в отделы ЗАГС заявления поступают за 1-2 месяца.

Большое количество заявлений было подано на начало октября. Популярной в октябре датой стало 02.10, в этот день поженились около 700 пар.

В ноябре популярно 06.11, дата выпадает на субботу и предшествует двум выходным дням. Молодожены могут без суеты подготовиться к субботнему торжеству.

Также популярны даты с красивым сочетанием цифр, такие как 12.11.21, 21.10.21, 11.11.21.