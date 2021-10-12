РИАМО - 12 окт. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 23 депутата нижней палаты парламента больны «страшной болезнью», сообщает РИА Новости.

«Вот смотрите 23 (депутата - ред.) отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!» — сказал Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва.

Во время пресс-подхода он сообщил о том, что коронавирусом заболели 11 народных избранников: 5 депутатов седьмого созыва умерли, «11 еще не вошли в здание думы, а уже в больнице».

Во вторник в Москве началось первое заседание Госдумы нового созыва. Ее председателем избран Вячеслав Володин. Его кандидатуру ранее поддержал президент Владимир Путин и выдвинула фракция «Единая Россия».