РИАМО - 12 окт. С января по август в Москве заключили брак более 57 тыс. молодоженов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Треть браков зарегистрировали на необычных площадках, сообщили РИАМО в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

В городе наблюдается стабильный рост количества браков и не только по сравнению с 2020 годом, когда уменьшение числа браков было закономерностью при введенных ограничениях, но и по сравнению с 2019 годом. Так, количество браков за восемь месяцев увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В 2021 году треть браков была зарегистрирована на необычных площадках Москвы. Для молодоженов сейчас доступно более 35 необычных мест для заключения брака. За лето были открыты 5 новых площадок. Одной из них стала канатная дорога – на ней открыли свадебный сезон 2021 года. Тогда 30 пар молодоженов одновременно поженились в кабинах катаной дороги. Сейчас регистрации брака проходят не в кабинах, а в лаундж-зоне «Байкал».

Самой популярной необычной площадкой для заключения брака минувшим летом стала башня «Око». Для торжественных церемоний там отведен отдельный зал с круговыми панорамными окнами и оригинальным полом: под стеклом расположился оазис растений. Там поженились более 370 пар. Вторые по популярности – особняк «Роял» и особняк Спиридонова (более 220 пар в каждом).

Популярными местами также являются парк-отель «Даниловский» (более 210 пар) и дом торжеств «Сафиса» (свыше 200 пар).