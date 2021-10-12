РИАМО - 12 окт. На Земле отмечается магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеовести».

Пик интенсивности магнитной бури пришелся на планете во вторник утром. За текущий год это второй подобный случай магнитной бури на Земле.

В течение вторника возмущения геомагнитного поля будут постепенно ослабевать, а к 14 октября магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем, а еще перебои в работе космических аппаратов.

В дни магнитных бурь и повышенной активности Солнца метеозависимым людям следует соблюдать предосторожность. Им советуют ограничить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности, также следует избегать стрессов. Кроме того, метеозависимым рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

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