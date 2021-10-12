РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В нескольких населенных пунктах Домодедова 13 октября ожидается отключение электричества в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Свет отключат на 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Электроэнергии не будет в деревнях Сонино, Авдотьино, Красное, Шишкино, Курганье, селах Ям, Никитское, Юсупово, СНТ «Нива-2 Юсупово», «Медеэлектролитчик-Вахромеево», «Березка Курганье», «Москвич», «Криптон Шишкино» и микрорайоне Белые Столбы.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.