РИАМО - 12 окт. По итогам Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-21» ветеринарные специалисты Московской области получили 15 наград, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Территориальные ветеринарные управления Московской области были высоко отмечены на агропромышленной выставке «Золотая осень». Ветеринарные работники привезли 15 медалей - 5 золотых и 10 серебряных медалей, а также дипломы за разработки и инновации в области ветеринарии. Это лучший количественный и качественный результат среди всех ветеринарных служб субъектов РФ на выставке», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Награды были вручены за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Московской области; за ликвидацию очагов бешенства животных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах; организацию и проведение мероприятий по локализации и ликвидации очага оспы овец и коз в ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в г.о. Истра; оздоровление хозяйств от лейкоза рогатого скота в регионе; за разработку и внедрение интерактивной карты Подмосковья «Здоровая ферма»; за вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.