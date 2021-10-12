РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Холодное водоснабжение приостановили во вторник в домах и учреждениях на 4 улицах подмосковной Балашихи из-за ночного прорыва трубы на Проспекте Ленина у ЖК «Акварели», сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили фото и видео с места подтопления на проспекте Ленина у ЖК «Акварели». На место ЧП выехали экстренные службы округа. На нескольких улицах отключили воду в домах.

«В связи с устранением утечки по адресу: Балашиха, проспект Ленина, 32Б на пересечении с улицей Терешковой с 09:30 до окончания работ прекращена подача холодного водоснабжения. Под отключения попали многоквартирные дома на улицах Быковского, Терешковой, проспект Ленина, 53, травмпункт, завод и НПО «Криогенмаш», Текстильщиков, ЦТП 1/14, 2/14, ВНС 1/32», - сообщили в управлении.

Сотрудники ООО «Водоканал» устраняют последствия аварии.