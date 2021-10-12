РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска спасли пациента, у которого в бронхах застрял крупный кусок куриной кости, сообщали в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил мужчина с сухим кашлем, который не прекращался на фоне терапии несколько недель. За три дня до госпитализации у него началась лихорадка - температура тела поднялась до 39 градусов. Самолечение не помогло, и мужчина оказался в больнице. При сборе анамнеза выяснилось, что пациент недавно вернулся из отпуска, а проблемы с дыханием начались за границей после приема пищи - куриного мяса, которое было с костями. Сразу же после обеда у мужчины было ощущение раздражения за грудиной, но на это он не обратил внимание. В Красногорской больнице пациенту провели КТ и обнаружили инородное тело в бронхах. В экстренном порядке ему была проведена бронхоскопия.

«При бронхоскопии визуализировалось инородное тело на уровне среднедолевого и нижнебазального бронхов размером 3х2 см темной окраски. Была гиперемия с развитием грануляций – это воспалительная реакция слизистой бронхов на инородное тело», - пояснил заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы №1 Чингис Шагаев.

Он добавил, что в последующем это грозило бы обтурацией, то есть закрытием просвета правого легкого на уровне главного бронха.

«Также возможно развитие свища и обтурационной пневмонии. У пациента уже был бронхит, когда он к нам поступил», - сказал Шагаев.

Инородное тело было эндоскопически удалено. На фоне комплексной терапии отмечена положительная динамика в виде купирования лихорадки, а затем и улучшения состояния бронхов. Пациент выписан и наблюдается амбулаторно по месту жительства.