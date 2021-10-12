РИАМО - 12 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1804 случая коронавируса, наибольшее число случаев инфицирования зафиксировали в Одинцовском округе (279), Сергиево-Посадском округе (125), Солнечногорске (106), Подольске (77), Мытищах (72) и Орехово-Зуевском округе (71), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

70 случаев коронавируса выявили в Чехове, 69 – в Балашихе, 63 – в Дмитровском округе, 62 – в Домодедове, по 58 – в Королеве и Красногорске, 56 – в Павловском Посаде, 53 – в Жуковском, 46 – в Коломне, 44 – в Клину, 42 – в Серпухове, по 41 – в Дубне и Шатуре, 35 – во Фрязине, 30 – в Волоколамском округе, 27 – в Долгопрудном, 23 – в Талдомском округе, 21 – в Истре, по 18 – в Можайском округе и Электрогорске.

17 новых случаев выявили в Электростали, 16 – в Кашире, по 15 - в округе Пушкинский и Лобне, 14 – в Шаховской, по 13 – в Бронницах, Краснознаменске и Щелкове, 11 – в Котельниках, 10 – в Ивантеевке, 9 – в Озерах, 7 – в Люберцах, по 6 – в Богородском округе и Пущине, по 4 – в Раменском округе, Воскресенске, Луховицах, Лыткарине и Ступине.

По 3 новых случая подтвердили в Наро-Фоминском округе и Егорьевске, по 2 – в Ленинском округе, Зарайске и Химках, по 1 – в Рузском округе и Лосино-Петровском.

Ни одного случая заболевания за сутки не зафиксировали в Дзержинском, Звездном городке, Власихе, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончался 8301 пациент, выздоровели и выписались 406 017 человек.

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