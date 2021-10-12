РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. По итогам благотворительной акции в Люберцах 35 кг корма передали питомцам приюта в поселке Малаховка, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Открытый сбор в поддержку бездомных животных проводился на территориях Центрального и Наташинского парков.

«Люберчане приносили также поводки и миски, лежаки и антипаразитарные медикаменты. Приходили целыми семьями. Наши добровольцы сразу после завершения акции отвезли подарки адресату – домашнему приюту, в котором содержится более 40 собак и кошек. В том числе отправили и 35 кг корма», - сказала представитель местного штаба «Молодой Гвардии» Мария Калугина.

Она пояснила, что в Малаховке бродячих животных взяла под опеку местная жительница.

«В приюте рады любой помощи – в холодное время года расход корма для питомцев увеличивается. Оказать поддержку вызвались молодогвардейцы. Приятно быть неравнодушным. Мы видим, как в приюте стараются проявлять заботу о подопечных. Это тяжелый труд. Радостно, что многим «хвостикам» удается найти постоянный, а не временный дом. Пока мы собирали помощь, здесь одна собака и одна кошка обрели хозяев», - добавила Кулагина.

Это второй подобный сбор, организованный молодыми активистами «Единой России». В прошлом году помощь оказали приюту «Зоорассвет». Акция, ставшая ежегодной, приурочена ко Всемирному Дню защиты животных.