РИАМО - 12 окт. На набережной Тараса Шевченко в Москве легковой автомобиль упал в реку, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как сообщается, водитель не справился с управлением. На место случившегося приехали оперативные службы.

Однако в столичной Госавтоинспекции сообщили, что не подтверждают факт данного ДТП. В ведомстве уточнили, в этом месте идут съемки фильма, во время которых и упал в воду. Съемки согласованы.

Пострадавших нет, помощи не требуется, оформления дорожной аварии не будет.