РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подольскую организацию оштрафовали за незаконное привлечение к работе бывшего федерального служащего службы судебных приставов, сообщили в Подольской городской прокуратуре.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность по предоставлению железнодорожных маневровых или буксировочных услуг, приняло на должность специалиста по охране труда, который ранее работал федеральным служащим службы судебных приставов. При этом организация не сообщила о заключении трудового договора работодателю федерального служащего по последнему месту его службы.

В связи с этим городской прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено административное производство за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего.

Постановлением мирового судьи судебного участка №184 Подольского судебного района Московской области общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.