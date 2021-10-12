РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 12 окт. В подмосковных Котельниках вывели трубу для спуска талых и дождевых вод с крыши прилегающего здания к дому №27 микрорайона Силикат, сообщает пресс-служба администрации округа.

По многочисленным жалобам и пожеланиям жителей дома №27 микрорайона Силикат специалисты коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» осуществили технический надзор за производством работ по приведению в надлежащий порядок элементов инженерного благоустройства территории, прилегающей к МКД.

В соответствии с техническими рекомендациями, выданными предприятием арендаторам пристроенного к жилому дому здания, с размещенными в нем торговыми и прочими организациями, произведено обустройство отмостки по периметру строения, а также выведена водосточная труба для обеспечения надежного и эффективного отвода дождевых и талых вод с кровли здания.

Возведенные под контролем компетентных специалистов элементы благоустройства, помимо улучшения эстетического облика территории, защитят цоколь и фундамент дома от осадков, а водосточная система позволит избежать возможных заливов помещений внутри здания в период интенсивных дождей и таяния снега.