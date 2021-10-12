РИАМО - 12 окт. Организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг в Подмосковье, с 13 октября по 10 ноября должны будут предоставить в электронном виде на региональном портале госуслуг сведения о вакцинации сотрудников от Covid-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье 80% сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Привиться от коронавируса должны работники сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли, фитнес-клубов, МФЦ и так далее. Первая прививка должна быть сделана до 10 ноября, вторая – до 10 декабря.

Центральным исполнительным органам госвласти Подмосковья поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями и ИП требований постановления об обязательной вакцинации. Необходимо будет еженедельно предоставлять в управление Роспотребнадзора по Московской области информацию об исполнении соответствующего постановления главного санитарного врача.

Министерству здравоохранения Московской области поручено определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах и бригадах, дополнительно привлекаемых медиках для обеспечения обязательной вакцинации.

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