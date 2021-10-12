РИАМО - 12 окт. В столице ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер ночными развлекательными заведениями, сообщает ТАСС.

«Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», - подчеркнул первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он добавил, что ночные заведения мегаполиса должны соблюдать все требования Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, включая термометрию работников и посетителей на входе, расстановку столов на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Он напомнил, что следует соблюдать масочный режим гостям и сотрудниками при передвижении по залу или на танцполе.

При выявлении нарушений антиковидных мер заведения могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, а также закрыть на срок до 90 суток по решению суда. Такие наказания предусмотрены в пункте 6.3 российского Кодекса об административных правонарушениях.

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