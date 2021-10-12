РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Более 700 участников из Балашихи, Реутова, Ногинска и других городских округов Подмосковья собрал арбузный кросс, он прошел в округе в 37-й раз, сообщается на странице администрации муниципалитета.

Участников разделили на возрастные категории и подготовили для них несколько дистанций. Дети пробежали 1, 1,5 и 3 км. Взрослым предложили преодолеть 6 и 13 км.

«Раньше в забеге участвовало всего 50-70 человек, сегодня же у нас зарегистрировано 720 участников. Самому младшему из них — 4 года, а старшему — 76 лет. Я поддерживаю и развиваю эти соревнования, чтобы они стали для многих семейной традицией», — сказал организатор кросса Александр Яковенко.

Он добавил, что его 6-летний внук пробежал 1 километр, также в кроссе приняли участие дочь с мужем и отец.

«Мы стремимся, чтобы и взрослые, и дети занимались спортом и были здоровы — это самое главное», - заключил Яковенко.

Самых быстрых во время забега определяли с помощью умных браслетов, которые помогали отследить точное время финиша спортсменов. Такой аксессуар на старте получил каждый участник кросса. Лучший результат на километровой дистанции показал третьеклассник Евгений Егоров.

На финише он получил не только медаль, но и целый арбуз. Такой необычный для легкоатлетических соревнований презент достался каждому победителю забега. Остальных участников угостили ломтиками этой сладкой ягоды.

Первый арбузный кросс организовал тренер Реутовской детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Кубачев в 1984 году. Тогда в соревнованиях участвовали около 50 человек. С каждым годом их число растет.