РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 окт. В подмосковном Королеве до конца года отремонтируют платформу на железнодорожной станции Подлипки Дачные, сообщает пресс-служба городской администрации.

На станции Подлипки Дачные проводятся ремонтные работы. Для этого перекрыта часть выходов подземного перехода. На противоположных сторонах подземного перехода будут установлены навесы от осадков. Конструкции будут установлены на обеих платформах станции.

Кроме того, будет произведен локальный ремонт и перекладка элементов платформ, требующих замены. Сроки работ определены до 31 декабря 2021 года.