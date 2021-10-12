РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. На Горенском бульваре в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи открыли аллею рекламы, в рамках акции было высажено порядка 10 именных саженцев красного канадского клена, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Деревья на аллее рекламы высадили первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук, а также представители рекламных компаний региона и администрации Балашихи. Саженцы клена будут расти в окружении яблонь, лип, сирени и хвойных деревьев, которые уже украшают Горенский бульвар.

«Такие акции позволяют нам не только встречаться с представителями бизнеса и обсуждать рабочие моменты, но и одновременно вносить вклад в озеленение территорий. Это место мы выбрали вместе с администрацией Балашихи. От жителей поступали предложения озеленить бульвар. Мы продолжим работу в этом направлении и будем рады новым участникам экологических акций», — сказал Менчук.

Это уже вторая Аллея рекламы в Балашихе. Первую в октябре 2020 года в Пестовском парке высадили депутаты Мособлдумы и городского Совета, представители администрации, сотрудники рекламных компаний и жители. Тогда на территории общественного пространства появилось 20 яблонь и вишен.

Высадка Аллей рекламы проходит в рамках другой большой экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Она впервые прошла осенью 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее цель - восстановление деревьев, погибших после засушливого лета 2010 года, и нашествия жука-короеда.