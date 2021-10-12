РИАМО - 12 окт. С начала 2021 года ведомства Подмосковья сдали на переработку более 24 тонн электроники. Один раз в квартал специальная машина фонда рационального природопользования приезжает в комплекс правительственных зданий, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В сборе приняли участие 12 центральных исполнительных органов государственной власти региона. Акция проходила в рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника».

По словам зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, программу в регионе реализует фонд рационального природопользования уже 5 лет.

«За время действия программы в Подмосковье утилизировано около 4,5 тыс. тонн электроники, 95% которой нашло вторую жизнь в качестве вторичного сырья», — сказал Разин.

Один раз в квартал специальная машина фонда рационального природопользования приезжает в комплекс правительственных зданий.

«Центральные органы власти Московской области всегда активно участвуют в программе, подавая тем самым пример ответственного отношения к экологии. За 2 дня, в которые проводилась акция, было сдано почти 7 тонн неработающей электроники. Всего же подмосковные министерства, управления и иные органы власти сдали на переработку в текущем году 24 тонны отработавшей техники», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В III квартале технику на переработку сдавали региональные министерство имущественных отношений, министерство образования, Главное управление культурного наследия, Главное управление информационной политики, Госадмтехнадзор, Главное архивное управление, Главное управление территориальной политики, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей, комитет по конкурентной политике, ЗАГС и другие.