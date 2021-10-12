РИАМО - 12 окт. В городском округе Луховицы перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в сбыте нелегальной спиртосодержащей жидкости, из-за которой насмерть отравились 2 человека, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Летом 2021 года мужчина купил в Рязанской области 5 канистр с жидкостью, содержащей метиловый спирт. В Луховицах он продал 2 канистры своим знакомым. После употребления этой жидкости 3 человека попали в больницу. Позже из них 2 умерли, несмотря на усилия врачей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением передано в Луховицкий городской суд для рассмотрения по существу.

В Следственном комитете напомнили, что приобретение алкоголя у знакомых и тем более с рук не является гарантом качества продукции.