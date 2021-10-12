РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 окт. Окружной этап областного проекта «Театральный поединок» состоится 24 октября в клубе «Надежда» горокруга Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В проекте принимают участие детские школы искусств и творческие коллективы региона. Состязание пройдет в формате уникальной игры «Импровизационный баттл» - это соревнование в остроумии, находчивости и непредсказуемости.

Котельники в проекте представит образцовый коллектив «Шоу-театр «Ковер-Самолет», соперники - Театр-студия «Гардероб» Дзержинского.

Начало в 14:00, вход свободный.