РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 17 932 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 804 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 8 301 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 406 017 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.