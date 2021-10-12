РИАМО - 12 окт. Общественная палата Московской области планирует активизировать работу своего сайта и групп в социальных сетях, наполнять их актуальными новостями, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

«Это, безусловно, важно. Жители региона должны видеть нашу конкретную работу на уровне комиссий и групп, иметь возможность оценить объем проблем, решаемых на местах», - подчеркнул Торкунов.

Он добавил, что региональная Общественная палата активно взаимодействует со всеми общественными организациями Московской области.

Новый состав Общественной палаты Подмосковья обновился на 60%. ОП будет работать три года. Председателем палаты был переизбран Анатолий Торкунов.