РИАМО - 12 окт. Общественная палата Московской области планирует активизировать работу своего сайта и групп в социальных сетях, наполнять их актуальными новостями, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.
«Это, безусловно, важно. Жители региона должны видеть нашу конкретную работу на уровне комиссий и групп, иметь возможность оценить объем проблем, решаемых на местах», - подчеркнул Торкунов.
Он добавил, что региональная Общественная палата активно взаимодействует со всеми общественными организациями Московской области.
Новый состав Общественной палаты Подмосковья обновился на 60%. ОП будет работать три года. Председателем палаты был переизбран Анатолий Торкунов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке.
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