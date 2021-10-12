РИАМО - 12 окт. Основным направлением работы Общественной палаты Московской области в ближайшие три года будет развитие коммуникаций с Общественными палатами округов, сбор и анализ лучших практик. Об этом в интервью официальному порталу правительства региона сообщил председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

«Во время осенней предвыборной кампании я плотно общался с одинцовскими общественниками. У них есть несколько интересных инициатив, которые мы хотим применить в работе других палат. Для этого на ближайшем пленарном заседании мы планируем заслушать доклад наших коллег из Одинцова», - отметил Торкунов.

По его словам, в работе общественников главное - помогать в решении конкретных проблем, с которыми сталкиваются жители области.

Он напомнил, что по оценке рейтингового агентства RAEX, Общественная палата Подмосковья уверенно занимает первое место в стране по эффективности работы.

«При анализе учитывали много параметров, в частности взаимодействие с жителями региона, оценку деятельности палаты со стороны общественности, нашу работу по популяризации деятельности в интернете», - перечислил председатель Общественной палаты.

В последние 1,5 года Общественная палата региона работала в сложных условиях пандемии коронавируса, общение по многим вопросам было в дистанционном формате, который не сможет полностью заменить личное общение, сказал Торкунов.

Он добавил, что здравоохранение также останется приоритетной темой в работе ОП Подмосковья.

«Наша работа коснется мониторинга качества оказания медицинских услуг и других аспектов», - пояснил председатель ОП региона.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке.