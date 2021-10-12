РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В Красногорской городской больнице №1 до конца недели жители округа могут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «КовиВак», сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Вакцина «КовиВак» в небольшом количестве есть в двух поликлиниках: поликлинике КГБ №1 на ул. Карбышева, 4 и в филиале на ул. Октябрьской, 17. До конца этой недели желающие привиться от COVID-19 смогут выбрать ее. Записаться можно через портал Госуслуг и по телефону 122.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.

Цикл вакцинации «КовиВак» включает в себя две прививки с интервалом между ними 21 день.

В указанных поликлиниках Красногорской ГБ №1 также имеется в наличии вакцина «Спутник V».

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