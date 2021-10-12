РИАМО - 12 окт. В новом составе Общественной палаты Московской области сформированы 17 комиссий вместо 11, как в предыдущем. Также состав палаты обновился на 60%, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

«Состав палаты обновился на 60%, но многие из тех, кто будет в ближайшие три года работать на региональном уровне, до этого трудились в муниципалитетах. Так что они отнюдь не новички и будут использовать свой опыт, который получили «на земле», - отметил Торкунов.

Он уточнил, что в составе руководящих органов Общественной палаты региона также произошли изменения. Первым заместителем руководителя стала Татьяна Дмитриева, которая знакома жителям области.

По его словам, еще одним заместителем руководителя стал Евгений Мартынов. Он эффективно работал в прошлом созыве ОП региона. В частности по его инициативе в области созданы медицинские Telegram-чаты, помогающие жителям решить возникающие проблемы в данной сфере. В системе уже порядка 100 тыс. пользователей.

«Петр Ульянов — перспективный молодой человек: он успел поработать председателем регионального Молодежного парламента, успешно возглавлял Общественную палату в Люберцах», - рассказал Торкунов о третьем заместителе.

По его словам, в палате увеличилось число комиссий. Часть функций старых комиссий разделена на новые, так как «многоэтажные» структуры показали свою недостаточную эффективность.

«Также в новом созыве будут работать две межкомиссионные рабочие группы: по этике и регламенту и подготовке проекта ежегодного доклада о стоянии и развитии институтов гражданского общества в регионе», - добавил председатель.

Он отметил, что в ближайшее время в комиссиях будет сформирован состав, и они приступят к работе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке>>