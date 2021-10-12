РИАМО - 12 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и посткризисной волатильностью, сообщает Газета.ru.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», — подчеркнул Песков.

При этом, по мнению официального представителя Кремля, у страны получается значительно «амортизировать» этот процесс. Однако Песков добавил, что полностью исключить этот процесс «не может ни одна страна».

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам года на 1,6 п.п., до 7,4%.