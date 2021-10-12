РИАМО - 12 окт. С 1 октября началась акция «Сдай старые шины на переработку», жители могут сдать старые шины на площадке «Мегабак» и получить ценные призы, всего за 10 дней акции в Подмосковье уже сдали 300 кубометров старых покрышек, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

У жителей есть возможность выиграть сертификат на покупку шин для своего автомобиля. Для этого необходимо сделать фото с шинами на любом пункте приема и разместить фотографию в Instagram с хештtгом #сдалшинынаМегабак. В завершении акции министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин.

После того, как шины забирают партнеры акции, их отправляют на переработку и получают выходное вторсырье в виде резиновой крошки, текстильного волокна, металла для дальнейшего использования в производстве. Например, для безопасности детей во дворах, на игровых площадках используют резиновые покрытие, изготовленное как раз из автомобильных колес.



Помимо автопокрышек на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна, в общем, все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте МЕГАБАК.РФ.