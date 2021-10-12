РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Почти 400 новобранцев отправятся на военную службу из Балашихи в ходе осенней призывной кампании 2021 года, в настоящий момент ребят призывного возраста вызывают в военкомат для прохождения медицинской комиссии, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Осенняя призывная кампания стартовала в Балашихе 1 октября и продлится до 31 декабря.

«За осеннюю кампанию мы должны призвать 397 ребят: 340 из Балашихи и 57 из Реутова. На данный момент у нас уже вынесено решение о призыве в отношении 90 человек. С 19 октября начинаются отправки новобранцев непосредственно в Вооруженные силы», – сказал военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин.

Он добавил, что призывники будут служить во всех видах и родах войск во многих областях России: Москве, Подмосковье, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской областях. Некоторые ребята будут служить на Северном, Балтийском флотах.

В каких именно войсках будет служить призывник, зависит от категории его годности к службе. Но пожелания каждого из них служить, к примеру, в ВДВ или на флоте, в военкомате тоже стараются учитывать, чтобы мечта ребят сбылась.

Призывник из Балашихи 17-летний Дмитрий Сутягин учится в балашихинском колледже «Энергия» по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Он с детства интересовался военной техникой, видами оружия, поэтому к службе в армии относится очень положительно.

«Если позволит состояние здоровья, мечтаю попасть в воздушно-десантные войска. А после службы есть планы остаться служить по контракту», - подчеркнул Сутягин.

Из-за пандемии коронавируса призывная кампания проходит с соблюдением санитарных норм. По прибытии на областной сборный пункт все призывники в обязательном порядке сдают ПЦР-тест, а в воинской части проходят двухнедельный карантин.