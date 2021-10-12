РИАМО - 12 окт. С начала 2021 года новорожденных в столице называли такими необычными именами, как Эрен, Леви, Светозар, Елизар, Аделаида, Муза, сообщили РИАМО в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Так, 4 мальчиков в городе назвали Эрен (один ребенок) и Леви (3 ребенка). Данные имена встречаются у персонажей популярного в этом году аниме – «Атака титанов». В то же время прошла мода на имена из сериала «Игра престолов»: детей больше не называют Дейенерис, Санса и Серсея, только 3 девочек назвали Арьями.

Зато стали чаще появляться старорусские и древнеславянские имена у мальчиков: Светозар, Яромиръ (по желанию родителей имя было записано с твердым знаком в конце), Ярополк, Лучезар, Светломир, Святогор, Добромир, Елизар, Евсей. Некоторые из подобных имен набрали существенную популярность: Лука – 143 мальчика, Савелий – 187 мальчиков, Елисей – 108 мальчиков.

У девочек также встречаются оригинальные имена, например, Лиса, Румяна, Сахар, Космея, Диора, Тициана. Есть интересные женские имена, которые встречаются понемногу каждый год: Аделаида, Земфира, Ариэль, Медея, Иванка, Нева, Муза, Электра.

Что касается обычных имен, то предпочтения жителей столицы с 2019 года практически не менялись. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году являются Александр и София (Софья). В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк, Артем. Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными, кроме Софии (Софьи), остаются Анна, Мария, Алиса.

Среди рожденных с начала 2021 года детей 51,5% мальчиков и 48,5% девочек. Традиционно каждый год мальчиков рождается больше. Однако соотношение может меняться примерно на 0,1-0,3%.