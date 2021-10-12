РИАМО - 12 окт. Животноводческие хозяйства Московской области завоевали на агропромышленной выставке «Золотая осень-21» 25 наград. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В сфере животноводства подмосковные аграрии на крупнейшей агропромышленной выставке за успехи и достижения отмечены высокими наградами. Наши животноводческие хозяйства получили 25 медалей. Из них 23 золотые награды: 1 завоевало мясное животноводство, 7 - молочное, 5 - птицеводство, 3 - рыбоводство, 1 – звероводство. А также 6 золотых медалей удостоены животноводческие объединения, учреждения и ассоциации региона. И 2 серебряными медалями награждены предприятия отрасли звероводства», - сказал Сергей Воскресенский.

В мясном направлении награды получили: «Экоферма-Заречье»; молочном: «ОСП Агро», «АПК «Вохринка», «ПХ «Наро-Осановский», «Сокольниково», «Головково», племзавод «Барыбино», «Предприятие Емельяновка»; птицеводстве: «Генофонд», СГЦ «Загорское экспериментальное хозяйство», СГЦ «Смена», «Шепиловская птицефабрика», «Кобб-Раша»; рыбоводстве: «Бисеровский рыбокомбинат», Коломенский рыбхоз «Осёнка», «НЦ Селекцентр»; звероводстве: «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», объединения: ФНЦ «ВНИТИП» РАН, АО «ГЦВ», «Московское» по племенной работе, «Мираторг», ФГБНУ ВНИИ племенного дела. Серебро у ФГУП «Русский соболь» и ФГБНУ НИИПЗК.

Министр напомнил, что в выставке в этом году участвовало более 15 сельскохозяйственных животноводческих организаций Подмосковья, которые предоставили для экспозиции крупный рогатый скот молочного и мясного направления продуктивности, пушных зверей, кроликов, сельскохозяйственную птицу, овец, коз и рыбу.

«Полученные награды – это высокая и достойная оценка наших аграриев. Хочу поздравить всех победителей и поблагодарить за труд», - добавил Сергей Воскресенский.