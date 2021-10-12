РИАМО - 12 окт. Свыше 39,9 тыс. человек в Подмосковье прошли углубленную диспансеризацию для переболевших Covid-19. Медицинский осмотр проводится в 2 этапа и доступен для всех переболевших старше 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Новая коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесенной болезни необходимо проходить профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и при необходимости вовремя начать лечение», — пояснила зампред правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенографию органов в груди и другие процедуры.

Пациента при необходимости могут направить на второй этап углубленной диспансеризации. Там проведут компьютерную томографию легких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, которые переболели коронавирусом, начиная со второго месяца после выздоровления. Записаться можно на портале госуслуг или обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.

Ранее Стригункова сообщала, что за прошедшую неделю в регионе на 23% увеличилось число госпитализированных пациентов с коронавирусом. Всего в день госпитализируют около 900 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>