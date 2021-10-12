РИАМО – 12 окт. Сбер расширил возможности пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса и добавил в них сразу 4 востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП, Работа.ру и Электронный документооборот, сообщает пресс-служба Сбера.

Стоимость пакетов при этом не изменилась, а самый популярный у начинающих предпринимателей тариф «Легкий старт» остался бесплатным.

Сервисы бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Подключить подходящий пакет услуг можно в несколько кликов в интернет-банке СберБизнес сразу после открытия расчетного счета. Действующие клиенты могут воспользоваться бесплатными сервисами, заново подключив пакет услуг.

«Анализируя потребности наших клиентов, мы поняли, что одних только банковских сервисов недостаточно даже для небольших компаний. Более того, учитывая ограниченность ресурсов, малый бизнес, как никакой другой, нуждается в оптимизации базовых функций — кадровой, юридической, бухгалтерской и документооборота, — которые мы и добавили в наши пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания. Отмечу, что Сбер — единственный в России банк, который бесплатно предлагает предпринимателям сразу четыре актуальных для бизнеса нефинансовых продукта», - сказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Он добавил, что в пилотном режиме новый сервис был запущен в нескольких регионах, и был зафиксирован высокий интерес клиентов — каждый пятый клиент воспользовался бесплатными сервисами из пакета.

«Теперь мы масштабируем решение на всю страну, чтобы наши простые бесплатные сервисы помогли предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса», - пояснил Алексей Шашкин.

Сервисы, которыми бесплатно могут воспользоваться предприниматели при подключении пакетов услуг:

Юрист для бизнеса — устная консультация по правовым вопросам бизнеса и личным вопросам, предоставление типовых документов и инструкций по их составлению и передача юристу переговоров от имени клиента (все вышеперечисленное — до трех раз в месяц), официальный звонок юриста от имени клиента, письменная консультация по вопросам предпринимательского права и подготовка локальных нормативных актов (один раз в месяц).

Бухгалтерия для ИП — уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчет авансовых платежей и итогового налога по упрощенной системе налогообложения, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платежных поручений в необходимое ведомство (не нужно вводить реквизиты — достаточно подтвердить операцию в интернет-банке СберБизнес), подготовка и отправка декларации онлайн без посещения налоговой.

Работа.ру — размещение на сайте поиска работы одной вакансии без ограничения по времени и изменение ее описания по мере необходимости (например, дать объявление о поиске водителя, а затем, найдя его, начать искать менеджера по продажам и так далее). Доступны также отклики в виде резюме с возможностью просмотра контактов соискателей и ежемесячный доступ к 50 новым резюме с контактами.

Электронный документооборот — обмен документами с банком и контрагентами, отправка закрывающих документов из платежного поручения без ручного ввода данных, получение и отправка документов с кодами маркировки, сдача отчетности в госорганы (Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Росстат), бесплатная электронная подпись.

Подробнее о пакетах услуг — на сайте Сбербанка.