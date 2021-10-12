РИАМО – 12 окт. Сбер расширил возможности пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса и добавил в них сразу 4 востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП, Работа.ру и Электронный документооборот, сообщает пресс-служба Сбера.
Стоимость пакетов при этом не изменилась, а самый популярный у начинающих предпринимателей тариф «Легкий старт» остался бесплатным.
Сервисы бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Подключить подходящий пакет услуг можно в несколько кликов в интернет-банке СберБизнес сразу после открытия расчетного счета. Действующие клиенты могут воспользоваться бесплатными сервисами, заново подключив пакет услуг.
Он добавил, что в пилотном режиме новый сервис был запущен в нескольких регионах, и был зафиксирован высокий интерес клиентов — каждый пятый клиент воспользовался бесплатными сервисами из пакета.
«Теперь мы масштабируем решение на всю страну, чтобы наши простые бесплатные сервисы помогли предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса», - пояснил Алексей Шашкин.
Сервисы, которыми бесплатно могут воспользоваться предприниматели при подключении пакетов услуг:
Юрист для бизнеса — устная консультация по правовым вопросам бизнеса и личным вопросам, предоставление типовых документов и инструкций по их составлению и передача юристу переговоров от имени клиента (все вышеперечисленное — до трех раз в месяц), официальный звонок юриста от имени клиента, письменная консультация по вопросам предпринимательского права и подготовка локальных нормативных актов (один раз в месяц).
Бухгалтерия для ИП — уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчет авансовых платежей и итогового налога по упрощенной системе налогообложения, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платежных поручений в необходимое ведомство (не нужно вводить реквизиты — достаточно подтвердить операцию в интернет-банке СберБизнес), подготовка и отправка декларации онлайн без посещения налоговой.
Работа.ру — размещение на сайте поиска работы одной вакансии без ограничения по времени и изменение ее описания по мере необходимости (например, дать объявление о поиске водителя, а затем, найдя его, начать искать менеджера по продажам и так далее). Доступны также отклики в виде резюме с возможностью просмотра контактов соискателей и ежемесячный доступ к 50 новым резюме с контактами.
Электронный документооборот — обмен документами с банком и контрагентами, отправка закрывающих документов из платежного поручения без ручного ввода данных, получение и отправка документов с кодами маркировки, сдача отчетности в госорганы (Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Росстат), бесплатная электронная подпись.
Подробнее о пакетах услуг — на сайте Сбербанка.
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