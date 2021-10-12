РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Межведомственные штабные учения по устранению аварии на электросетях в зимний период провели в подмосковном Красногорске, сообщил врио руководителя АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов.

«Командно-штабные учения проводим ежегодно в разных муниципальных образованиях Московской области. Сегодня (12 октября – ред.) провели в Красногорске», - сообщил Якубов.

В мероприятии приняли участие сотрудники АО «Мособлэнерго», МОЭСК, ГУ МЧС, органы местного самоуправления и другие службы. По легенде учений, на одной из трансформаторных подстанций Красногорска произошло нарушение нормальной работы электросети по причине возгорания.

«Выбрали трансформатор возле госпиталя, потому что сейчас идет особая нагрузка на организации здравоохранения, и подобное отключение может привести к печальным последствиям», - пояснил Якубов.

По его словам, все службы отработали на отлично.

«Всем участникам огромное спасибо!», - заключил Якубов.

По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации округа Сергея Петрова, цель учений достигнута. Для восстановления энергоснабжения потребовалось 6 часов, это хороший результат.

«У нас в округе периодически возникают аварийные ситуации на сетях, в частности, в поселке Нахабино. Сети имеют определенный ресурс. Но Красногорский филиал «Мособлэнерго» принимает непосредственное участие в восстановлении и старается оперативно реагировать на любые возникающие ситуации для того, чтобы жителям было комфортно», - отметил Петров.