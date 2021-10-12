РИАМО - 12 окт. «Мосприрода» назвала семь лучших экологических маршрутов для осенних прогулок, расположенных на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Экотропы располагаются в живописных местах, а с помощью информационных стендов, установленных возле них, посетители смогут узнать, какие природные объекты, растения и животные могут встретиться в ходе прогулки.

Битцевский лес и река Битца

В числе наиболее интересных маршрутов оказалась историко-экологическая тропа природно-исторического парка «Битцевский лес». Маршрут протяженностью 2,4 км проходит через лиственный, березовый и хвойный лес.

В ходе прогулки можно увидеть культурные, исторические и природные объекты. Также в начале тропы расположены вольеры с животными, а естественными обитателями парка являются более 100 видов зверей и птиц, среди которых куницы, ласки, белки и лисы. Начало маршрута находится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2.

Также интересен экомаршрут «Долина реки Битца». Он проходит по левому берегу реки Битцы, мимо заболоченной поймы, болота и природного памятника «Старый ельник в Знаменском-Садках». Здесь есть черноольшаник и низинное болото, а также водятся белки и ласки. Начало маршрута можно найти вдоль левого берега реки Битцы по координатам: 55.584208, 37.546483, протяженность – 600 метров.

«Кузьминки-Люблино»

Примечательна также экотропа в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», она находится в отдаленной части лесопарка. Здесь растут березы, сосны, рябины, черноольшаники, а также обитают кроты, ласки и лисы. Вход на маршрут расположен в лесном массиве по координатам 55.685969, 37.810547, общая протяженность тропы – 3,1 км.

Серебряный бор

Экотропа «У озера Бездонного» в Серебряном бору также попала в рейтинг «Мосприроды». Здесь расположены озеро, пруд и самое крупное в Москве тростниковое болото. Кроме того, на территории оборудована смотровая площадка, откуда удобно наблюдать за обитающими здесь птицами, среди которых хохлатая чернеть и самый крупный дятел в России – желна. Начало тропы находится по адресу: улица Таманская, дом 35, корпус 2. Протяженность всего маршрута составляет 1,2 км.

В рейтинг лучших включена еще одна экотропа, расположенная в Серебряном бору, она называется «В гармонии с природой». Тропа пролегает через весь бор, в ходе прогулки посетители увидят озеро Бездонное и заповедный лес с соснами, лиственницами, березами и дубами. Тропа начинается у озера Бездонного и имеет протяженность в 5,5 км.

Теплый Стан

Очередным маршрутом в рейтинге стала экотропа «У истоков рек» в ландшафтном заказнике «Теплый Стан». Маршрут состоит из 11 участков с точками-остановками, среди которых различные природные объекты, такие как овраги и родник Холодный. Также здесь обитают горностаи, ласки и белки. Начало тропы расположено по адресу: улица Теплый Стан, напротив дома 7, общая протяженность маршрута — 4,2 км.

«Тушинский»

Замыкает рейтинг «Мосприроды» экотропа в природно-историческом парке «Тушинский». По этому маршруту будет удобно перемещаться маломобильным людям. Тропа пролегает через лес, в котором обитают зайцы-русаки, а также птицы: дубоносы, дрозды и ополовники. Начало тропы расположено по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 14 (возле детской площадки), протяженность маршрута – 2,3 км.

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