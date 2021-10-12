РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подозрение на бешенство выявили у домашней собаки в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5» сообщает о подозрении на бешенство собаки в одной из квартир на улице Победы в микрорайоне Климовск.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно. В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5», контактный телефон: 8(496)754-78-61.