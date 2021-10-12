РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подольский суд приговорил мужчину к 7 годам колонии особого режима за покушение на убийство, сообщила старший помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Как выяснилось, у граждан К. и А. на работе произошел конфликт, в ходе которого А. нанес К. удар кулаком в лицо, сломав нос. Пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы, а решил самостоятельно разобраться с обидчиком. Так, после работы он вызвал А. на разговор, и выхватив спрятанный им в рукаве нож, начал наносить удары по телу. Потерпевший упал.

В этот момент подъехала полицейская машина, которая патрулировала территорию. Сотрудники полиции, увидев, что К. наносит каким-то предметом удары по лежащему на земле потерпевшему, включили спецсигнал и задержали его на месте преступления. Впоследствии выяснилось, что преступление записалось на видеорегистратор припаркованной неподалеку машины. Действия гражданина К. квалифицированы как покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Подольский городской суд назначил гражданину К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.