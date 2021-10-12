РИАМО - 12 окт. Лауреатами губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» стали 4 жителя Волоколамского округа, всего в 2021 году лауреатами премии стали 500 человек, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

11 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей ежегодной премии «Мы рядом ради перемен». Торжественная церемония прошла в онлайн - и офлайн-форматах. Прямой эфир провели телеведущие Азамат Мусагалиев и Ольга Бузова.

Поздравил лауреатов с победой глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

«От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Приятно знать, что в нашем округе есть люди, которые посвящают свою жизнь благим делам. Сегодня мы поздравляем наших героев, чьи дела и поступки вдохновляют каждый день. Спасибо за ваш труд, отзывчивость и работу на благо каждого из нас», - рассказал Сылка.

Лауреатами премии от Волоколамского городского округа стали: Марина Каблова (тема проекта «Волонтерство и благотворительность»); Инна Безобразова (тема проекта «Спорт и ЗОЖ»); Сергей Чудинов (тема проекта «Патриотика»); Дарья Ермишина (тема проекта «Патриотика»).

В этом году участники могли самостоятельно выбирать номинацию для своей заявки и размер вознаграждения, на которое они претендуют. Сумма вознаграждений - от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Всего в 2021 году победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» стали 500 человек.